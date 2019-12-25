Музей "Невская застава" закроется 6 октября на неизвестный срок

В нем появится новая экспозиция.

В Петербурге временно закроется музей "Невская застава". Жители не смогут его посетить после 5 октября. Об этом сообщили на странице данного учреждения культуры в социальной сети "ВКонтакте".

Музей будет закрыт из-за обновления экспозиции 2-го этажа. Когда гости смогут вновь вернуться в учреждение, пока неизвестно.

Успевайте к нам, чтобы посмотреть выставки "По делу об Обуховской обороне", "Стрит-арт застава" и "Открытие Щемиловки". Музей "Невская застава"

Музей находится в старинном деревянном доме, который построили в XIX веке. Его можно посетить по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

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Фото: ВКонтакте / Музей "Невская застава" (Елена Петухова)