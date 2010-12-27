Музей Менделеева признан историческим местом Европейского физического общества

Кабинет на первом этаже здания Двенадцати коллегий с 1911 года хранит историю ученого.

12 сентября музей-архив великого российского химика получил памятную табличку Европейского физического общества, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета. Программа общества отмечает те места, которые стали площадкой для важных международных открытий и исследований в науке. На сегодняшний день в списке программы уже 70 мест, СПбГУ стал пятидесятым.

"Мы считаем, что программа позволяет обычным людям больше узнавать о физике и о тех открытиях, которые изменили множество жизней", — считает профессор Петра Рудольф.

Такой подарок от Европейского физического общества символично преподнесли в международный год Периодической таблицы химических элементов, открытой Менделеевым. Такое наименование текущему году официально присвоил ООН.

"Для нас большая честь и радость стать первым российским университетом, который удостоен этого почетного знака", — поделилась первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Незадолго до торжественной церемонии СПбГУ и Европейское физическое общество заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря нему станут возможными студенческие обмены между этими институтами науки.

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Фото: spbu.ru