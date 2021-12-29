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В Ленобласти к 9 Мая откроют музей "Лица Дороги жизни"
Сегодня, 12:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти к 9 Мая откроют музей "Лица Дороги жизни"

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Через истории простых людей будет рассказано, как было организовано движение по Дороге жизни во время обороны Ленинграда.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, рассказал об открытии нового музея.

В регионе за последние годы были открыты два новых музея – Музей-панорама "Прорыв блокады Ленинграда" и музей "Дом 43 героев" во Всеволожске, посвящённый летчикам. К 9 Мая 2022 года планируется открыть музей "Лица Дороги жизни".

Через истории простых людей – водителя, регулировщицы, врача, лётчика будет рассказано, как было организовано движение по Дороге жизни во время обороны Ленинграда.

С 20 января Петербург начнут украшать ко Дню освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Piter.tv

Теги: блокада ленинграда, дорога жизни
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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