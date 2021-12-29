С 20 января Петербург начнут украшать ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

В Петербурге появятся 2 554 праздничных элемента.

На следующей неделе, с 20 января, Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

В этом году за основу возьмут программу оформления города 2020 года. По традиции акцент будет сделан на центр города (Невский проспект, Лиговский проспект, Суворовский проспект), а также на проспект Непокоренных, Пискаревский проспект (Пискаревское мемориальное кладбище) и площадь Победы (Московский проспект). Программа включает в себя более 45 адресов в 13 районах города.

В Петербурге появятся 2 554 праздничных элемента: 1 970 единиц знамен Победы (стилизованных), флагов России, флагов расцвечивания, 178 виниловых баннеров и многое другое. Также комитет подготовил поздравительный плакат, который будет украшать городские улицы и станции метро.

Ранее губернатор рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады и 78-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: пресс-служба городского центра рекламы и праздничного оформления