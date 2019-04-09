Музей Анны Ахматовой на время закрытия подготовит онлайн-экскурсии

Музей закроется с 30 декабря.

На время новогодних коронавирусных ограничений Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме подготовит онлайн-экскурсии, интервью и другой интерактив, чтобы оставаться на связи с посетителями. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, что музей закроется с 30 декабря по 10 января. До этого времени всех желающих предлагают посетить открытые временные выставки. Уже завтра откроется первая первая арт-медиация "По направлению к Бродскому" от создателей выставки "Сохрани мою тень". Гостей убедительно просят соблюдать дистанцию и носить маски.

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Фото: kudago