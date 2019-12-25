Музеи и дворцы Петергофа начнут принимать посетителей с 20 февраля

С 20 февраля дворцы и музеи Государственного музея "Петергоф" возобновляют работу. Кроме того, увеличено количество посетителей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на своих страничках в социальных сетях.
Для посетителей открывается историко-культурный проект "Государевы потехи", "Банный корпус", "Дворец "Коттедж", "Фермерский дворец" и "Картинный дом", "Особая кладовая", "Церковный корпус" и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Также будет работать экспозиция Большого петергофского дворца.
С актуальным расписанием и ограничением по количеству человек можно ознакомиться на сайте музея.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что к 100-летию Кронштадтского мятежа пройдет большая выставка "Кронштадтский лед".
Фото: Piter.TV
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