К 100-летию Кронштадтского мятежа пройдет большая выставка "Кронштадтский лед"

Мероприятие пройдет рядом с местом восстания - вблизи Якорной площади. Здесь можно увидеть фотографии и документы тех времен, а также погрузиться в атмосферу событий 1921 года.

На площадке Музея истории Кронштадта с 25 февраля откроется выставочный проект "Кронштадтский лед", который расскажет о восстании 1921 года. Основные цели проекта - помочь людям сформировать мнение об историческом факте, понять причины его возникновения и изучить ход мятежа.

Выставочный комплекс организовали Музей истории Кронштадта совместно с фортом "Риф", Государственным музеем политической истории и Военно-медицинским музеем.

Проект представляет собой четыре выставки. Первая из них - "Кронштадтское восстание. Март 1921 года" пройдет в Музее истории города. На ней будут представлены фотографии и документы, которые расскажут о митинге 1921 года. Некоторые их них будут экспонироваться впервые. Здесь же можно прочувствовать атмосферу работы Морского госпиталя, который спасал жизни во время штурма - организаторы предлагают посмотреть медицинские инструменты, лекарства того времени и фотографии. Выставка пройдет с 25 февраля по 25 марта.

Выставка "Нас бросала молодость на кронштадтский лед…" направлена на погружение в атмосферу событий 1921 года. Эффект достигается с помощью мультимедийных технологий и инсталляций. Основная цель - осмысление итогов мятежа. Локация выставки - форт Риф, именно здесь случился исход восстания. Гостей будут принимать с 25 февраля по 31 декабря 2021 года.

В Государственном музее политической истории России пройдет фотовыставка "Кронштадтская трагедия. К 100-летию событий". Основу экспозиции составят снимки 1920-х годов, сделанные сотрудниками фотоателье братьев Булла во время и после финального штурма. Фотографии можно увидеть с 26 февраля по 14 апреля.

Военно-медицинский музей проведет тематическую неделю Кронштадта на интернет-ресурсах музея. Мероприятия будут проходить с 25 февраля по 14 апреля.

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