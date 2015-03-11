Теперь в Ленобласти можно прокатиться на теплоходе по местам Петра I

Туристы смогут увидеть места региона, которые связаны с именем первого императора России.

В Ленобласти разработали водный маршрут "Путь Петра Великого" для тех, кто интересуется историей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона 9 февраля.

Путь начинается в Петербурге и заканчивается в Лодейном поле. Из Невы теплоход переходит в Ладожское озеро и затем в реку Свирь. Остановки маршрута - крепость "Орешек", петровские каналы, монастыри, музеи и место спуска первого корабля Балтийского флота "Штандарт", который заложили по приказу Петра Великого.

Первопроходцами маршрута станут туроператоры Ленобласти.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что Эрмитаж вернет деньги за сорванные в 2020 году экскурсии.

Фото: Piter.tv