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Теперь в Ленобласти можно прокатиться на теплоходе по местам Петра I
Сегодня, 17:00
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kraratau27

Теперь в Ленобласти можно прокатиться на теплоходе по местам Петра I

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Туристы смогут увидеть места региона, которые связаны с именем первого императора России.

В Ленобласти разработали водный маршрут "Путь Петра Великого" для тех, кто интересуется историей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона 9 февраля.

Путь начинается в Петербурге и заканчивается в Лодейном поле. Из Невы теплоход  переходит в Ладожское озеро и затем в реку Свирь. Остановки маршрута - крепость "Орешек", петровские каналы, монастыри, музеи и место спуска первого корабля Балтийского флота "Штандарт", который заложили по приказу Петра Великого. 

Первопроходцами маршрута станут туроператоры Ленобласти.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что Эрмитаж вернет деньги за сорванные в 2020 году экскурсии. 

Фото: Piter.tv

Теги: водный маршрут, ленобласть, петр 1, туризм, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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