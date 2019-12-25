В помещении могут одновременно находиться не более 10 человек, с соблюдением дистанции 1,5–2 метра.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что музеи СПбГУ вновь открывают свои двери после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что с 17 августа открывается Музей истории СПбГУ. После посетителей ждет 24 августа Минералогический музей, а 31 августа университетский Гербарий. Кроме того, в сентябре вновь откроется Палеонтолого-стратиграфический музей, Петрографический музей и Палеонтологический музей.

В музеях действуют все санитарно эпидемиологические нормы. Посетители обязаны соблюдать дистанции 1,5–2 метра. Кроме того, в помещении могут одновременно находиться не более 10 человек.

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Фото:СПбГУ/вк