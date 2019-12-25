Музеи Ленобласти присоединились к региональной программе раздельного сбора пластика и стекла

Первыми приобщиться к экологичной привычке сортировки пластика и стекла смогли посетители музея-крепости «Корела» в Приозерске.

Музеи Ленинградской области присоединились к региональной программе раздельного сбора пластика и стекла. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Первыми приобщиться к экологичной привычке сортировки пластика и стекла смогли посетители музея-крепости "Корела" в Приозерске. Сегодня, 21 октября, контейнеры появились у мемориала "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске.

До конца месяца баки для раздельного сбора появятся еще в двух музеях в Тихвине: доме-музее Николая Андреевича Римского-Корсакова и Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее.

Ранее стало известно, что за 1,5 года ленинградцы сдали на переработку 553 тонны стекла и 171 тонну пластика.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти