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За 1,5 года ленинградцы сдали на переработку 553 тонны стекла и 171 тонну пластика
Сегодня, 16:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 1,5 года ленинградцы сдали на переработку 553 тонны стекла и 171 тонну пластика

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Такой подход поможет сократить объем мусора, требующего размещения.

Ленобласть продолжает внедрять раздельный сбор отходов во всех районах региона. На сегодняшний день установлено 888 контейнерных площадок. За 1,5 года действия программы раздельные баки для сбора стекла и пластика появились в 14 районах 47 региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

За полтора года ленинградцы сдали 553 тонны стекла и 171 тонну пластика. Такой подход поможет сократить объем мусора, требующего размещения.

С момента старта проекта в Ленобласти было установлено около 3500 новых контейнеров и 1000 из них – для раздельного сбора мусора.

Ранее в Московском районе Петербурга установили 100 контейнеров для двухпоточного раздельного сбора мусора.

Фото: Piter.tv

Теги: мусор, пластик, стекло
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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