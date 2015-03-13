За 1,5 года ленинградцы сдали на переработку 553 тонны стекла и 171 тонну пластика

Ленобласть продолжает внедрять раздельный сбор отходов во всех районах региона. На сегодняшний день установлено 888 контейнерных площадок. За 1,5 года действия программы раздельные баки для сбора стекла и пластика появились в 14 районах 47 региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
За полтора года ленинградцы сдали 553 тонны стекла и 171 тонну пластика. Такой подход поможет сократить объем мусора, требующего размещения.
С момента старта проекта в Ленобласти было установлено около 3500 новых контейнеров и 1000 из них – для раздельного сбора мусора.
Ранее в Московском районе Петербурга установили 100 контейнеров для двухпоточного раздельного сбора мусора.
Фото: Piter.tv
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