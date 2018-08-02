В Московском районе установили 100 контейнеров для двухпоточного раздельного сбора мусора

В них можно выбрасывать все фракции полезных отходов.

В рамках пилотного проекта двухпоточного раздельного сбора в Петербурге было установлено 100 контейнеров для вторсырья на ста контейнерных площадках Московского района. Вывозить вторсырье из специальных синих контейнеров будут мусоровозы Автопарка №1 "Спецтранс", который является генподрядчиком регионального оператора по транспортированию твердых коммунальных отходов на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба АО "Невский экологический оператор".

При этом в Калининском и Красногвардейском районах установлены специальные контейнеры для каждого вида отходов, то есть там производится многофракционный раздельный сбор мусора. Желтые контейнеры предназначены для сбора пластиковых и металлических отходов, а также картонной упаковки для напитков, синие – для сбора макулатуры, черные – для стекла.

В рамках двухпоточного раздельного сбора в Московском районе установлены дополнительные контейнеры для вторсырья синего цвета: в них можно выбрасывать все фракции полезных отходов. Все отходы, собранные с помощью специальных синих контейнеров, будут транспортироваться на мусорообрабатывающие комплексы "Обухово" и "Предпортовая". Сортировка частично автоматизирована, что позволяет ускорить процесс.

Кстати, чтобы не было иллюзий, – многофракционный сбор тоже требует досортировки. Жители зачастую выбрасывают в контейнеры отходы, которые не подлежат переработке: стаканчики от кофе, загрязненный пищевыми остатками картон, неперерабатываемые виды пластика. АО "Невский экологический оператор"

Как в Петербурге собирают и перерабатывают мусор? Показывает Piter.tv.

Фото: АО "Невский экологический оператор"