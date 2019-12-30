Мутко заявил о новом статусе Государственного совета

По словам Мутко, Государственный совет будет частью структуры исполнительной власти.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко сказал, что статус Госсовета изменится. Об этом сообщило ТАСС.

По словам Мутко, Государственный совет будет частью структуры исполнительной власти. Однако, он отметил, что данный статус не стоит путать со статусом Совета Федерации. Совфед – законодательный орган.

А Госсовет будет в структуре исполнительной власти, — отметил Мутко

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