Мутко: команда России обновлена на 80% перед Олимпиадой-2018

Российская команда в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане обновлена на 80%.

Российская команда для участия в Олимпийских играх была обновлена на 80%, сообщил Виталий Мутко.

"Как правило, у нас каждый олимпийский цикл 40% команды сменяется, а сейчас побольше, - сказал Мутко. - На это есть как объективные, так и субъективные причины, поэтому команда на 80% обновлена. Команда в два раза больше тестировалась в этот олимпийский цикл, чем любая другая, тестировалась не нами, а в других лабораториях", - заявил Виталий Мутко ТАСС.

Также по результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов (в том числе - биатлонистки Ольги Зайцевой, бобслеиста Александра Зубкова, саночника Альберта Демченко и других) с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

"Еще раз скажу, что решение об отстранении лидеров Сочи-2014 необъективное. Мы никогда с ним не согласимся, потому что нельзя одного человека, который вчера был непорядочным и недобросовестным, сегодня делать главным обвинителем", - добавил вице-премьер.

Список российских атлетов, которые будут допущены до соревнований, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

Сегодня Piter.TV писал, что 18 лыжников допустили до Олимпиады-2018.

Фото: government.ru