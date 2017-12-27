18 лыжников допустили до Олимпиады-2018

18 отечестывенных лыжников допущены до Олимпийский игр в Пхенчхане.

Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список спортсменов, которые соответствуют критериям отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает RT, критериям отбора на предстоящие Игры отвечают 18 российских лыжников.

Мужчины – Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев и Александр Кочетков;

Женщины – Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.

Напомним: 5 декабря стало известно о том, что МОК не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018, но разрешил выступить под нейтральным флагом.