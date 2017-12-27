Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
18 лыжников допустили до Олимпиады-2018
Вчера, 20:01
0
ProkVad
325

18 лыжников допустили до Олимпиады-2018

0
 
 

18 отечестывенных лыжников допущены до Олимпийский игр в Пхенчхане.

Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список спортсменов, которые соответствуют критериям отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает RT, критериям отбора на предстоящие Игры отвечают 18 российских лыжников.

Мужчины – Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев и Александр Кочетков;

Женщины – Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.

Напомним: 5 декабря стало известно о том, что МОК не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018, но разрешил выступить под нейтральным флагом.

 

Теги: лыжники , олимпиада , олимпийские игры 2018 , россия
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Загрузка...
5