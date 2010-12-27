Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Международный Олимпийский комитет (МОК) решил, что российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее, но исключительно под нейтральным флагом.

МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее, но под нейтральным флагом. Об этом пишет "Медуза".



Сообщается, что на Олимпиаде не прозвучит гимн РФ, также ни один сотрудник министерства спорта не получит аккредитацию на мероприятие. Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на любых Олимпиадах.



Власти страны выступили против подобного решения. Президент РФ Владимир Путин сказал, что это "уничтожение для страны". Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уверял, что такой вариант даже не рассматривается.