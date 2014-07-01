В Нижегородской области построят мусорный завод мощностью 160 тыс. т в год

Общая стоимость проекта составит почти 3 млрд рублей.

Российский экологический оператор (РЭО) заключил соглашение с правительством Нижегородской области на строительство завода для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Арзамасского района. Мощность предприятия составит 160 тыс. тонн в год. ПрОб этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

Проект будут воплощать в рамках концессионного соглашения. В общей сложности он оценивается в 2.9 млрд рублей, 2 млрд из которых готов внести РЭО. Концессионером выступит дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области ООО "Проект 3". ФИнансирование и строительство проекта будет проходить поэтапно, отметила Абрамченко.

До конца 2024 года будет построен объект сортировки, до конца 2028-го — объект компостирования. Полигон, который будет принимать неперерабатываемые "хвосты", будет создаваться тремя картами (ввод в 2024-м, 2030-м, 2038-м). Общая стоимость проекта составит 2.9 млрд рублей. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Ранее синоптик рассказал, когда нормализуется погода в Москве.

Фото: Pxhere