Подрядчика для строительства мусорного "Островский" нашли в Петербурге

Стоимость проекта составит 12 млн рублей.

В Северной столице назвали подрядчика строительства комплекса по переработке отходов "Островский". Работы доверили столичному ООО "Энергосеть", входящему в "Интер РАО". Стоимость строительства составит 12 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ-СПб".

Указанная сумма превышает первоначальный объём инвестиций практически в 2 раза. Как выяснилось, "Энергосеть" стала единственной компанией, подавшей заявку на конкурс. В перечень выполненной ей работ входит строительство другого комплекса по переработке отходов "Волхонка" в Северной столице.

По данным пресс-службы Невского экологического оператора (НЭО) , договор с подрядчиком будет заключён в течение 5-ти дней после одобрения сделки генподряда собранием акционеров. В случае положительного решения, стоимость договора сделают равной начальной максимальной цене.

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