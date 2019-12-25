Суд обязал владельца дачи Мюзера в Зеленогорске законсервировать здание

Перед консервацией необходимо провести антиаварийные работы в здании. Если они не будут выполнены в срок, бизнесмену придётся выплатить неустойку.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск КГИОП к собственнику памятника архитектуры "дача Мюзера" в Зеленогорске индивидуальному предпринимателю Степану Цепалкину с требованием законсервировать объект в течение ближайших 6-ти месяцев. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Перед консервацией необходимо провести антиаварийные работы в здании. Если они не будут выполнены в срок, бизнесмену придётся выплатить неустойку.

Отметим, что дача Мюзера находится на Театральной улице в Зеленогорске: она была построена в конце XIX-начале XX века. В 2012 году здание выкупило ООО "СК Карат", стоимость сделки составила 10 млн рублей. За время владения реставрация так и не была проведена, а в начале 2023 года объект снова попытались продать уже за 20 млн рублей. В итоге дача досталась совладельцу "ГК Реновация" Яну Бобрышеву и его бизнес-партнёру Степану Цепалкину, к которому и обращён иск.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП будет отвечать за содержание бесхозных памятников в Петербурге.

Фото: citywalls.ru