В Петербурге из-за жалобы приостановили конкурс по выбору мусорного оператора на 131 млрд рублей

Жалобу на действия организатора торгов направили в УФАС.

ООО "Ленинградская областная экологическая компания" направила жалобу в УФАС с требованием проверить действия организатора конкурса по выбору мусорного оператора. Соответствующее письмо опубликовано на сайте раскрытия информации о торгах.

Антимонопольщики рассмотрят заявление 5 августа. До этого времени организатор конкурса – городской комитет по природопользованию – не имеет права заключать контракт. А значит конкурс на 131 млрд рублей временно приостановлен.

Торги по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами были объявлены в середине июля. Заявки принимались до 4 августа включительно. Главным претендентом является "Невский экологический оператор" – совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и ИНТЕР РАО. В конкурсе также принимают участие "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти" и "Автопарк № 1 "Спецтранс".

Ранее в Парголово оштрафовали предприятие, которое сжигало отходы.

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