Мусорный полигон в Кингисеппе закрывают для реконструкции

На данный момент он не принимает отходы.

Полигон твердых бытовых отходов в Кингисеппе закрыт для приема мусора и будет реконструирован, сообщает пресс-служба

губернатора и правительства Ленобласти. Он работает с 2007 года в промзоне "Фосфорит"

На объекте пересыпают карты грунтами, чтобы исключить риски возгорания и обеспечить экологическую безопасность. Вместе с этим полигон проходит государственную экологическую экспертизу. После получения согласований на объекте начнутся работы по реконструкции: построят третью карту и перенесут пруд-накопитель. Также в новом комплексе появится мусоросортировочная линия и опробуется технология биокомпостирования. Изменения осуществят под эгидой национального проекта "Экология".

По инициативе Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти накануне жители Кингисеппа могли прийти на экскурсию на полигон и проверить ход работ. Компания отметила, что проект нового строительства реализуют только после проведения общественных слушаний и получения разрешительных документов и проведения необходимых экспертиз.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ожидается первый снег.

Фото: lenobl.ru