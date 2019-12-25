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В Ленобласти оценят пожарную безопасность 23 полигонов и пунктов обработки ТКО
Сегодня, 14:59
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В Ленобласти оценят пожарную безопасность 23 полигонов и пунктов обработки ТКО

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Проверки запросили в комитете правопорядка и безопасности 47-ого региона.

На 23 мусорных полигонах и пунктов обработки ТКО в Ленинградской области проведут проверки на предмет пожарной безопасности. С такой инициативой комитет правопорядка и безопасности региона обратился в прокуратуру.

Письма с соответствующей информацией были составлены и адресованы руководству объектов обработки и размещения ТКО в Ленобласти. 

В тексте приводятся требования к безопасности и прилагается свод правил эксплуатации полигонов и иных объектов длительного пребывания отходов. 

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Ленобласти удалось ликвидировать почти 200 свалок.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, мусорные полигоны, пожарная безопасность, тко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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