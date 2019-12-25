В Ленобласти оценят пожарную безопасность 23 полигонов и пунктов обработки ТКО

Проверки запросили в комитете правопорядка и безопасности 47-ого региона.

На 23 мусорных полигонах и пунктов обработки ТКО в Ленинградской области проведут проверки на предмет пожарной безопасности. С такой инициативой комитет правопорядка и безопасности региона обратился в прокуратуру.

Письма с соответствующей информацией были составлены и адресованы руководству объектов обработки и размещения ТКО в Ленобласти.

В тексте приводятся требования к безопасности и прилагается свод правил эксплуатации полигонов и иных объектов длительного пребывания отходов.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Ленобласти удалось ликвидировать почти 200 свалок.

Фото: Piter.TV