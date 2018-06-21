В сети появилось видео с мускулистой вороной-"гориллой"

Более 9 млн пользователей пытались понять, что же происходит с вороной.

В Сети появилось видео вороны, которая стоит в необычной для нее позе. Многие сочли, что она больше похожа на гориллу, чем на птицу. Это видео выложил пользователь из Японии LIWJATAN на своей страничке в Twitter.

Поза вороны вызвала всеобщее удивление в сети. На записи не видно ее лап. Выглядит так, как будто она стоит, опираясь только на свои крылья. За это птицу назвали "мускулистой".

Кто-то отметил, что пернатого издалека можно перепутать с гориллой.

Ясность внесла орнитолог Кейли Свифт. Она объяснила, что таким образом ворона загорает на солнце.

Видео набрало уже более девяти миллионов просмотров.

Видео: twitter.com/keita_simpson