В сети появилось видео с мускулистой вороной-"гориллой"

В Сети появилось видео вороны, которая стоит в необычной для нее позе. Многие сочли, что она больше похожа на гориллу, чем на птицу. Это видео выложил пользователь из Японии LIWJATAN на своей страничке в Twitter.
Поза вороны вызвала всеобщее удивление в сети. На записи не видно ее лап. Выглядит так, как будто она стоит, опираясь только на свои крылья. За это птицу назвали "мускулистой".
Кто-то отметил, что пернатого издалека можно перепутать с гориллой.
Ясность внесла орнитолог Кейли Свифт. Она объяснила, что таким образом ворона загорает на солнце.
Видео набрало уже более девяти миллионов просмотров.
Видео: twitter.com/keita_simpson
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