В Петербурге на Черной речке ворона застряла на проводе и повисла над водой

Очевидцы пытались спасти ворону, повисшую вниз головой у метро Черная речка.

Необычный инцидент произошел днем 20 октября на набережной Черной речки в Санкт-Петербурге рядом со станцией метро. Как сообщает издание "Фонтанка", ворона зацепилась за провод и повисла над водой, не сумев самостоятельно освободиться.

По словам очевидцев, птица несколько раз пыталась вырваться, но запуталась еще сильнее и вскоре повисла вниз головой. Ситуация привлекла внимание прохожих, которые собрались на берегу и попытались оказать помощь. Местные жители совместно с дворниками и сотрудниками ближайших магазинов организовали спасательную операцию, используя подручные средства — длинные жерди и веревки. Несмотря на усилия, дотянуться до птицы пока не удалось.

На место вызвали специалистов для безопасного снятия вороны с провода. Информация о состоянии животного уточняется.

Фото: freepik (wirestock)