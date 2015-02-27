Жители Кудрово засняли на видео ворону-футболистку

Птица упражнялась с мячом на спортивной площадке.

На спортивной площадке в Кудрово наблюдали забавную картину: ворона пинала мяч, как заправская футболистка. Видео с пернатой разместили в telegram-канале "Мегаполис".

За игрой птицы следили жители ЖК ID Kudrovo. Ворону заинтересовал маленький красный мяч: она отработала им несколько подач, а затем перепрыгнула на другую сторону площадки.

Свидетели тренировки восхитились умом прилетевшей в их двор птицы.

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