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По побережью Финского залива прошлась дикая краснокнижная коза
Сегодня, 8:52
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По побережью Финского залива прошлась дикая краснокнижная коза

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Следы редкого животного под Петербургом обнаружил биолог Паве Глазков.

На берегу Финского залива у Большой Ижоры заметили следы дикой краснокнижной козы. О променаде животного рассказал биолог Павел Глазков в соцсетях.

Также редкое парнокопытное называют европейской косулей. Её можно встретить в Петербурге и Ленобласти: за год комитет по природопользованию насчитал 11 диких коз на территории соседних регионов. Судя по наблюдениям Глазкова, животное проследовало в сторону города на Неве.

Европейская косуля является самым большим из европейских представителей оленьих.

Ранее петербургский биолог рассказал, где можно встретить краснокнижных сов.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)

Теги: животные, каждой твари по паре, павел глазков, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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