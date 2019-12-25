По побережью Финского залива прошлась дикая краснокнижная коза

На берегу Финского залива у Большой Ижоры заметили следы дикой краснокнижной козы. О променаде животного рассказал биолог Павел Глазков в соцсетях.
Также редкое парнокопытное называют европейской косулей. Её можно встретить в Петербурге и Ленобласти: за год комитет по природопользованию насчитал 11 диких коз на территории соседних регионов. Судя по наблюдениям Глазкова, животное проследовало в сторону города на Неве.
Европейская косуля является самым большим из европейских представителей оленьих.
Ранее петербургский биолог рассказал, где можно встретить краснокнижных сов.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)
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