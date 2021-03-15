Петербургский биолог рассказал, где можно встретить краснокнижных сов

Птица из-за своего окраса незаметна на фоне ствола дерева. Увидеть ее смогут только самые внимательные люди.

К концу осени деревья стали голыми, и теперь жителям Петербурга легче заметить сов. На днях в парке "Сергиевка" биолог Павел Глазков обнаружил серую неясыть. Об этом он сообщил в своей группе "Каждой твари по паре".

Птица из-за своего окраса незаметна на фоне ствола дерева. Увидеть ее смогут только самые внимательные люди. Сова позволила биологу полюбоваться собой.

Эти птицы обитают в парках города и Ленобласти. Они питаются мышами и крысами, тем самым приносят пользу природе, регулируя численность грызунов. Павел Глазков добавил, что серая неясыть создает пару на всю жизнь.

Ранее на Piter.tv: под Петербургом заметили орлана-белохвоста.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)