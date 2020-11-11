Под Петербургом заметили орлана-белохвоста

Размах его крыльев может достигать 2,5 метров.

Над Кронштадтской дамбой заметили орлана-белохвоста. Птица занесена в Красную книгу России. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари – по паре".

По словам специалиста, орлан-белохвост является самой крупной хищной птицей Северной Европы. Размах её крыльев может достигать 2,5 метров. Особь получила название "белохвост" за цвет хвоста. Отметим, что такой окрас перья приобретают, лишь когда птице исполняется 6 лет. Биолог подчеркнул, что орлан, который обитает в Кронштадте, уже взрослый.

Глазков рассказал, что эти птицы живут в Ленобласти. Ученые насчитали в наших краях около 30 пар птиц-хищников. Добавим, что особи создают союз на всю жизнь.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари – по паре