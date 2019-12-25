В Ленобласти сфотографировали редкую усатую синицу

Птица занесена в Красную книгу региона.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел в Ломоносовском районе Ленобласти редкую усатую синицу. Фотограф поделился, что в такие моменты у него захватывает дух.

Вглядываешься в колышащийся от ветра тростник, выискивая одиночные стебли, которые колышатся чуть больше и чуть неправильнее. И уже потом ищешь заветных усатых синиц. Антон Кубышкин

Чтобы различить самца от самки необходимо обратить внимание на пятнышки и виды уса. Так, у самцов два уса и есть черное пятно вокруг глаза.

Предполагаю, что это все же самочка с усом. Еще сделали предположение, что это может быть гинандоморфизм – мутация птицы, когда одна половина мужская, а другая – женская.

Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России