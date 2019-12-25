Мурманское шоссе и Шлиссельбург связали обновлённой трассой

Ремонт 4-километрового участка находился на контроле ГКУ "Ленавтодор" и местных активистов.

В Ленинградской области подошёл к концу ремонт 4-километрового участка Мурманского шоссе от диорамы "Прорыв" до въезда в город Шлиссельбург. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Таким образом, из Петербурга в населенный пункт можно будет проехать по обновлённой трассе. Дорожники уложили 2 слоя усиленного асфальта, установили новые остановки и дорожные знаки, нанесли разметку и укрепили обочины.

Мероприятия осуществлялись под контролем ГКУ "Ленавтодор" и местных активистов.

Ранее мы сообщили о том, что на месяц ограничат движение на развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"