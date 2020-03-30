Мурманская область вслед за Москвой отправилась на самоизоляцию

В регионе введены такие же ограничительные меры, как и в столице.

В Мурманской области для граждан ввели режим самоизоляции.

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом сообщает, что в регионе с 12.00 30 марта вводится режим самоизоляции. Ограничительные меры распространяются на всех жителей региона.

Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья. оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом

Гражданам можно выходить только на работу, если работодатель не перевел на дистанционный график, в ближайшие магазины и аптеки, за неотложной медицинской помощью и для выгула собак. Вышедшим на улицу, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. За соблюдением режима самоизоляции будут следить сотрудники МВД.

Кроме этого в регионе ограничен въезд в несколько населенных пунктов. На воскресенье 29 марта в регионе 3 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Сегодня ранее: В Екатеринбурге три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Видео: YouTube/Ходилки Бродилки, Vice News, Al Jazeera English, Piter.tv