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Мурманская область вслед за Москвой отправилась на самоизоляцию

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В регионе введены такие же ограничительные меры, как и в столице.

В Мурманской области для граждан ввели режим самоизоляции.

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом сообщает, что в регионе с 12.00 30 марта вводится режим самоизоляции. Ограничительные меры распространяются на всех жителей региона. 

Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья.

оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом

Гражданам можно выходить только на работу, если работодатель не перевел на дистанционный график, в ближайшие магазины и аптеки, за неотложной медицинской помощью и для выгула собак. Вышедшим на улицу, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. За соблюдением режима самоизоляции будут следить сотрудники МВД. 

Кроме этого в регионе ограничен въезд в несколько населенных пунктов. На воскресенье 29 марта в регионе 3 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

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Видео: YouTube/Ходилки Бродилки, Vice News, Al Jazeera English, Piter.tv

 

Теги: коронавирус россия, новости заполярья, новости мурманской области, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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