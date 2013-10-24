Муринский парк освобождают от забора строящегося спорткомплекса

Защитники отметили, что забор убирает один сотрудник.

В Муринском парке освобождают территорию от строительного забора. Там должны были возвести спорткомплекс "Нова Арена", пишут в группе "За сохранение Муринского парка" в "Вконтакте".

Защитники отметили, что забор убирает один сотрудник.

Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся! написали в группе.

Ранее женщину задержали за записку на могиле родителей Путина. Подозреваемой оказалась 60-летняя петербурженка.

Фото: Вконтакте / За сохранение Муринского парка