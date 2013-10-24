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Муринский парк освобождают от забора строящегося спорткомплекса
Сегодня, 21:53
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Муринский парк освобождают от забора строящегося спорткомплекса

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Защитники отметили, что забор убирает один сотрудник. 

В Муринском парке освобождают территорию от строительного забора. Там должны были возвести спорткомплекс "Нова Арена", пишут в группе "За сохранение Муринского парка" в "Вконтакте".

Защитники отметили, что забор убирает один сотрудник. 

Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся!

написали в группе.

Ранее женщину задержали за записку на могиле родителей Путина. Подозреваемой оказалась 60-летняя петербурженка.

Фото: Вконтакте / За сохранение Муринского парка

Теги: забор, муринский, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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