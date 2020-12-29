Муринские автобусы №205 и 205А изменили пути следования

Новшества вступили в силу 15 января.

Два муринских автобуса, №205 и 205А, с 15 января изменили трассы движения для большего удобства местных жителей. Об этом рассказали в комитете по транспорту Ленобласти.

Теперь автобусы №205А поедут от улицы Шувалова в западной части Мурино до станции метро "Проспект Просвещения". Трасса пройдет через Петровский и Воронцовский бульвары, Охтинскую аллею, а также участок КАД до проспекту Культуры. На маршруте будут работать 10 автобусов с низкопольной накопительной площадкой, двигаться транспорт будет с интервалом в 10-15 минут. Отмечается, что маршрут социальный и на нем действуют льготные проездные билеты.

Автобусы №205 с 15 января начнут отправляться сразу с двух остановок во Всеволожском районе – Лехтуси и Новое Девяткино. Чтобы пассажиры смогли легко различить автобусы, их снабдят табличками с номерами разных цветов: транспорт с желтыми табличками поедет от Лехтуси, а с красными – от Нового Девяткино. Количество единиц на маршруте увеличат.

Также мы сообщали, что из-за морозов в Петербурге усилили контроль за состоянием общественного транспорта.

Фото: пресс-служба областной администрации