Из-за морозов в Петербурге усилили контроль за состоянием общественного транспорта

Под контроль взяли интервалы движения транспорта и температуру в салоне.

Морозная погода вынудила петербургские власти усилить контроль за работой общественного транспорта и его технического состояния. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, поручившего усилить контроль, в особенно холодные дни важно следить за тем, чтобы транспорт ходил по расписанию, горожане не мерзли на остановках, а в салонах каждой единицы транспорта было комфортно и тепло – не менее нормативных +12 градусов. Весь подвижной состав, отметил губернатор, ежедневно проверяют и обрабатывают, водителя и кондукторам обязательно измеряют температуру.

В Смольном заверили, что общественный транспорт работает в обычном режиме, хотя зимой пассажиропоток снижается. Сейчас на работу выходят 2224 автобуса, 984 трамвая и троллейбусов и еще 20 трамваев "Чижик". Задержки трамваев, троллейбусов и автобусов вероятны только из-за ДТП на дорогах и других непредвиденных обстоятельств. Также Беглов призвал оперативно реагировать на замечания петербуржцев в соцсетях или на сайтах организаций, если они касаются перевозок и работы транспорта.

Тем временем, три трамвая и троллейбус до апреля изменят маршруты в Петербурге.

Фото: Piter.TV