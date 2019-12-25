Муринскую дорогу планируют расширить до 4 полос

Подготовкой проекта планировки и межевания территории займётся ООО "ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад".

Комитет по градостроительству и архитектуре определил проектировщика планировки и межевания территории участка Муринской дороги от Пискарёвского проспекта до дороги в Рыбацкое протяженностью почти 7 км. Согласно заявке ООО "ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад", ППТ будет готово к октябрю 2023 года. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс службу ЛСР.

В компании отметили, что не рассматривают возможность строительства за собственные средства. Смольный пока не даёт точной информации, но возможно, что работы удастся подготовить в рамках капитального ремонта.

Отметим, что Муринская дорога захватывает ЖК "Цветной город", который считается самым крупным проектом ЛСР в Петербурге с площадью более 2 млн кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 по 17 октября будет перекрыто движение на Литовской улице.

Фото: lsr.ru