Муратов и Венедиктов написали письмо главе МВД в связи с задержаниями пикетчиков

По закону "О полиции" у каждого сотрудника должен быть личный номер жетона.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написали письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву в связи с задержаниями пикетчиков.

В нём они указали, что у полицейских, которые задерживали людей за одиночные пикеты на Петровке 38 в поддержку журналиста Ильи Азара, были жетоны с одинаковыми номерами. Это нарушает приказ министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания.

По закону "О полиции" у каждого сотрудника должен быть личный номер жетона.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину.

Видео: Youtube/ Mospiket