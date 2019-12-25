Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину

Видео появилось в соцсетях вечером 1 июня.

Минздрав Татарстана и Прокуратура региона проверит видео, где сотрудник скорой помощи пинает мужчину. Ролик появился в социальных сетях вечером 1 июня в паблике "В Казани поймут". Очевидец рассказал, что заметил лежащего на земле мужчину, которого ногами бил сотрудник бригады медиков.

Увидел лежачего мужчину на земле, вызвал 112, приехала скорая, попинала его, после приехала полиция и, закинув его в "бобик", увезла очевидец событий

Автор видео поставил вопрос о допустимости такого поведения бригадой скорой помощи. На ролик обратили внимание надзорные ведомства. Они начали проверку по факту произошедшего.

Самые страшные убийцы в Петербурге последнего десятилетия: их истории от начала до конца.



