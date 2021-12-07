Мурашко: здравоохранение больше всего ждет от 2022 года появления лекарства от ковида

В Минздраве РФ рассказали о том, какого достижения следует достичь врачам и ученым.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что здравоохранение больше всего ждет от 2022 года появления лекарства от ковида. Об этом специалист упомянул коллега во время выступления на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0. По мнению чиновника, препарат должен быть недорогим и таргетным, а также справляться с терапией против коронавирусной инфекции в уже зараженном организме пациента на различных стадиях протекания болезни.

То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами, есть уже практически и часть решений, поэтому этот препарат, невысокой стоимости, эффективный, наверное то, что ждут больше всего. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что прорывным направлением в 2022 году станет проведение тестов "in vitro" (в пробирке).

Мурашко: людям со слабым иммунитетом понадобится дополнительная доза вакцины от COVID-19.

Фото и видео: Форум "Nobel Vision. Open Innovations 2.0"