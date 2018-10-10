Мурашко: людям со слабым иммунитетом понадобится дополнительная доза вакцины от COVID-19

По его мнению, лица с ослабленным иммунитетом также нуждаются в вакцинации.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не исключил введение бустерной дозы вакцины пациентам с особенностями иммунитета. Об этом он сообщил журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

По его мнению, лица с ослабленным иммунитетом также нуждаются в вакцинации. Как только человек проходит иммуносупрессивную терапию, он нуждается в вакцинации.

Причем для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Теперь медотводы к вакцинации от COVID-19 будут основываться на инструкциях к вакцинным препаратам. В первую очередь, их получат люди с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Мурашко не исключил, что в скором времени появится такой термин, как "временный медотвод".

Ранее мы сообщили, что до конца года Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19.