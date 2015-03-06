Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении на фоне санкций

Глава Минздрава оценил новые антикризисные решения правительства.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в сфере обеспечения охраны здоровья на фоне введения Западом санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист отметил, что на территории страны сейчас принято порядка 40 антикризисных мер. В частности, речь идет о правках в политике закупок, авансирования, а также увеличении дополнительных финансовых ресурсов для своевременных поставок.

Хочу отметить, что кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Также чиновник решил отметить значимость системы маркировки лекарственных препаратов, которая позволила сформировать систему прогнозирования и анализ лекарственных препаратов на внутреннем рынке. Экспертами также создана аналитическая платформа, которая дает возможность видеть, что происходит в секторе государственных закупок и в аптечной сети - в ретейле. Это позволяет ставить задания перед Минпромторгом, обращать внимание на профилактику дефицита товаров и давать посыл о необходимости товара для отечественной промышленной индустрии и разработки.

Мурашко: смертность от онкозаболеваний по итогам 2022 года в РФ может снизиться на 7-8%.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live