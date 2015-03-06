Мурашко: смертность от онкозаболеваний по итогам 2022 года в РФ может снизиться на 7-8%

Глава Минздрава также рассказал о снижении показателей смертности пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о том, что смертность в стране от онкологических заболеваний по итогам 2022 года может снизиться на 7-8%, а в прошлые годы снижение составило 4,5%. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Мы видим, что и те современные технологии в лечении, которые пришли, они позволяют добиваться определенных успехов. В этом году, сейчас пока видим, что, где-то в пределах еще 7-8% улучшение показателей будет. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт пояснил, что с 2019 года в РФ также снизились показатели по гибели пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний..

Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года.

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