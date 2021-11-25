Мурашко заявил о стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ в России

В Минздраве поделились статистикой по числу инфицированных граждан.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению данного заболевания и СПИДа. Чиновник призвал коллег и далее заниматься борьбой с инфицированием пациентов.

В нашей стране отмечается стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ. Но мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил о том, что в период с 2017 по 2020 год в России отмечено устойчивое снижение числа новых случаев инфекции среди пациентов. Показатель упал с 85,8 тысяч человек в 2017 году до 60,3 тысяч человек в прошлом году.

Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС.

Видео: Youtube/Профилактика ВИЧ/СПИДа в России