Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

Глава Минздрава РФ объяснил, как будет формироваться медицинский документ.

Полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым. Об этом глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил в рамках выступления на Всероссийском конгрессе пациентов. Чиновник объяснил, что документ будет формироваться автоматически после рождения гражданина РФ или при получении иностранцем гражданства.

Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Эксперт заметил, что полис будет формироваться после появления соответствующий данных о пользователей в системе ЗАГС, а также по заявлению застрахованного человека. Информация из федерального регистра по льготному лекарственному обеспечению будет привязана к единому порталу Государственных услуг. Это позволит россиянину узнавать о имеющихся для него льготах и беспрепятственно и оперативно право использовать.

Мурашко: в среднем за день в России вакцинируются от коронавируса 500 тысяч.

Фото и видео: Youtube/Mr Pank Company