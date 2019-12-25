В Минздраве оценили эпидемиологическую обстановку в РФ.

Мурашко: в среднем за день в России вакцинируются от коронавируса 500 тысяч человек. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на заседании президиума координационного штаба при российском правительстве. За прошедшую неделю медики привили свыше 3 млн граждан. При этом доля населения старше 60 лет, получивших препарат для профилактики заражения, составила примерно 55%. Также сейчас врачи активно прививают пациентов от гриппа. Этот укол сделали за текущий сезон более 46 млн человек.

Принятое правительством решение на выделение средств на амбулаторное лечение позволяет нам обеспечивать лекарственными препаратами пациентов. Росздравнадзору дано поручение следить за качеством обеспечения, своевременностью и работой горячих линий. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14% (до 1 млн 72 тысяч россиян). На амбулаторном лечении продолжают находиться свыше 860 тысяч человек, а еще 212 тысяч человек находятся в стационарах больниц. Все пациенты обеспечены бесплатными лекарственными препаратами.

СМИ: Минздрав разработал новые правила выдачи медсправок водителям.

Фото и видео: Правительство России