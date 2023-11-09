Мурашко заявил о кардинальном изменении ситуации с лечением онкозаболеваний в РФ

Глава Минздрава оценил работу по улучшению качества лечения для пациентов.

Ситуация в отечественной онкологии в плане эффективности и доступности лечения для пациентов изменилась в лучшую сторону за последние годы. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник выступил на мероприятии при участии президента страны Владимира Путина.

Ситуация в онкологии кардинально, конечно, изменилась в последние годы в плане доступности, в плане эффективности лечения благодаря вашему вниманию. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По мнению эксперта, на территории регионов созданы почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Дополнительно развивается крупная инфраструктура: поликлиники, диспансеры, онкологические центры, корпуса многопрофильных больниц. Для помощи несовершеннолетним пациентам продолжается строительство семи объектов, за последние три года в общей сложности по России специалисты ввели в эксплуатацию четыре учреждения. За последний год объем коечного фонда увеличился на 2,5 тысяч объектов.

Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России.

Фото и видео: Правительство России