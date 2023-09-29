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Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России

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Глава Минздрава призвал вакцинироваться от гриппа.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ по стране  стабилизируется, но медики фиксируют определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки  Наили Аскер-заде. Чиновник добавил, что существенное снижение эпидемиологического показателя зарегистрировано в Москве. В ряде субъектов РФ есть небольшой подъем, по в целом цифры говорят о стабильной и ровной ситуации.

В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко рекомендовал гражданам сделать прививку против гриппа. Он заметил, что вакцины поставлены во все регионы страны.

Мурашко: в в России производятся 80% жизненно важных препаратов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: грипп, минздрав, михаил мурашко, орви
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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