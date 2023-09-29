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Мурашко: в в России производятся 80% жизненно важных препаратов

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Глава Минздрава РФ рассказал о стабильной ситуации в стране с лекарствами.

В России производятся 80% жизненно важных медицинских препаратов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки  Наили Аскер-заде. Чиновник из профильного ведомства уточнил, что речь идет о дополнительной гарантии будущей стабильности цен на лекарства в стране.

Поскольку 80% лекарственных препаратов производится в России из жизненно важного списка, это в общем такая дополнительная гарантия, что цены будут стабильными на лекарственные препараты.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: жизненно важные препараты, лекарства, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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