Мурашко: в в России производятся 80% жизненно важных препаратов

В России производятся 80% жизненно важных медицинских препаратов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки Наили Аскер-заде. Чиновник из профильного ведомства уточнил, что речь идет о дополнительной гарантии будущей стабильности цен на лекарства в стране.
Поскольку 80% лекарственных препаратов производится в России из жизненно важного списка, это в общем такая дополнительная гарантия, что цены будут стабильными на лекарственные препараты.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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