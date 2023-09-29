Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

Глава Минздрава РФ рассказал об оснащении регионов медикаментами.

Ситуация с лекарственным обеспечением на территории России в целом сложилась стабильная, а возникающие сложности были не более чем с десятью препаратами. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки Наили Аскер-заде. Чиновник пояснил, что на текущий момент у властей есть возможность оперативно ввезти необходимый препарат в страну или произвести его замену.

Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр добавил, что сегодня правительству нельзя снижать внимание и контроль за фармацевтическим рынком. Михаил Мурашко подчеркнул, что государственное финансирование по программам обязательного медицинского страхования ведется стабильно, никаких перебоев в этом процессе нет, поэтому медицинские организации имеют достаточно денежных средств на закупки.

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