Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса

Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с ковидом в стране.

Коронавирусная инфекция продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки Наили Аскер-заде. Чиновник из профильного ведомства пояснил, что в настоящее время фиксируются определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не являются критичными для граждан.

Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Лицам из групп риска в местах массового населения Михаил людей Мурашко рекомендовал носить медицинские маски, а всем гражданам, которые имеют симптомы заболевания, - временно изолироваться от общества.

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