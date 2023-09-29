Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистки Наили Аскер-заде. Чиновник из профильного ведомства пояснил, что в настоящее время фиксируются определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не являются критичными для граждан.
Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Лицам из групп риска в местах массового населения Михаил людей Мурашко рекомендовал носить медицинские маски, а всем гражданам, которые имеют симптомы заболевания, - временно изолироваться от общества.
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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