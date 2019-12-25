В Минздраве оценили действенность "Спутника V" против циркулирующих штаммов в РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса лучше пройти в летний период, когда условиях для того самые благоприятные. Чиновник подчеркнул, что эффективность отечественной вакцины "Спутник V" против тяжелых случае протекания инфекции превышает 95%. От индийского штамма "дельта" препарат защищает пациентов на 83%.

то не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что ранее специалист говорил об агрессивности новой волны ковида в РФ. Это происходит из-за распространения более опасного штамма "дельта", который способен за раз инфицировать большее количество людей. Он также влияет на более тяжелое протекание заболевания.

В США выявили штамм коронавируса с летальностью до 82%.

Фото: Минздрав России